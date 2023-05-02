Госдеп сыт по горло проармянскими силами в Вашингтоне

Автор: Эмин Севдималиев

В статье директора Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Гудзоновского института США Майкла Дорана, которая вышла во влиятельном Wall Street Journal, указывается несколько весьма важных пунктов по урегулированию двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией. Общий посыл статьи заключается в том, что госсекретарь Энтони Блинкен должен оказать давление на Ереван для скорейшего заключения мирного договора на Южном Кавказе.

Два момента кажутся нам особо интересными, и каждый из них достоин отдельной статьи. В первую очередь, хочется затронуть пункт, который долгое время вызывал недоумение у многих наблюдателей. Какое реальное влияние на ситуацию имеют защитники интересов армянства на формирование внешней политики США?

Как оказалось, влияние весьма сомнительное. Что более важно, шефу Госдепа надоело постоянное их вмешательство в процесс постконфликтного миростроительства.

"К сожалению Блинкена, многие влиятельные друзья общины американских армян, такие как сенатор Боб Менендес и член Палаты представителей Адам Шифф, отказываются оказывать давление на Ереван в этом направлении", - говорится в статье.

Неудивительно, что Госдеп понимает превзятость взглядов отдельных представителей политического истеблишмента. В конце концов, сотрудники Государственного департамента заинтересованы в ублажении личных амбиций и продвижении чужих интересов в меньшей степени, нежели лоббисты и пропагандисты.

Недовольство Блинкена указывает на то, что Госдеп заинтересован в том, чтобы сделать Шиффа, Менендеса и прочих агрессивно проармянских элементов более склонными к адекватной точке зрения. В конце концов, для Белого дома ведение активной посреднической миссии является возвращением в регион, который он долгое время обходил вниманием. Условия для успеха есть, Азербайджан не хочет очередной эскалации, в то время как Армения не может себе ее позволить. Также не вызывает сомнений в Вашингтоне и то, кому принадлежит Карабах, так как США открыто признают и поддерживают территориальную целостность Азербайджана.

Раздражение господина Блинкена можно понять, так как слаженная работа такой большой структуры, как Государственный департамент ставится под удар кучкой амбициозных политиканов, позиция которых не позволяет достигнуть мира. Также они наносят удар по имиджу США, так как эта страна могла бы получить статус страны, которая урегулировала затяжной конфликт.

Подчеркивая деструктивное влияние отдельных лиц, статья дает явный импульс для дальнейшего действия - оказание давления на Ереван. И вот что это означает. Люди, принимающие решения в Вашнгтоне, и специалисты в своих областях понимают, как обстоят дела в регионе и кто тормозит процесс. Также как и понимают безальтернативность подписания всеобъемлющего договора. В то время как говорящие головы, сидящие в кабинетах, делают вид, что оказывают услугу Армении, лишь ухудшая ее ситуацию.