Триумф ВС Азербайджана способствовал росту внимания США к Южному Кавказу

В лице Азербайджана администрация Байдена-Харрис имеет одного из важнейших стратегических партнеров в Евразии. Госсекретарь США Энтони Блинкен уделяет приоритетное внимание политическим событиям на Южном Кавказе. США искренне заинтересованы в том, чтобы Азербайджан и Армения пришли к долгосрочному миру, о чем говорит инициатива американского правительства провести двустороннюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Как отметил наш собеседник, Вашингтон при администрации президента Трампа не хотел брать на себя роль лидера и способствовать миру и экономическому росту между республиками Южного Кавказа.

"Напротив, администрация президента Байдена не жалеет усилий, чтобы вывести армяно-азербайджанское урегулирование в центр международной политики. Очередной раунд переговоров между Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном был направлен на выработку мирного соглашения между двумя странами Южного Кавказа", - сообщил он.

Американский политолог считает, что эти дискуссии, возможно, никогда бы не состоялись, если бы не результаты Второй карабахской войны.

"Победа Азербайджана в 44-дневной войне стала легендарной вехой в истории Евразии. Это событие можно однозначно назвать одним из важных событий в XXI веке. Триумф ВС Азербайджана способствовал росту внимания США к региону Южного Кавказа и заставил руководство Европейского Союза более тщательно изучать вооруженные провокации Армении.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией как никогда важен для устойчивого мира на европейском континенте. Отсутствие мирного договора является незавершенным геостратегическим вопросом, который серьезно влияет на трансатлантическое партнерство, а его затягивание мешает военно-разведывательным операциям НАТО на других стратегических флангах Европы. Поэтому США хотят продуктивных итогов переговоров между Байрамовым и Мирзояном", - резюмировал Питер Тейс.

Напомним, 1 мая с участием госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в США.