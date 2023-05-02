Гейдар Алиев смог вывести Азербайджан из тяжелой ситуации и возродить страну.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, выступая сегодня на международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", проходящей в Университете АДА в Баку.

По его словам, неслучайно этот форум посвящён 100-летию Гейдара Алиева и данное мероприятие очень важно для понимания пути развития Азербайджана.

Говоря о масштабных проектах, которые были реализованы благодаря стратегии общенационального лидера Азербайджана, Брайза особо подчеркнул проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Бывший посол США отметил, что при создании нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан главной идеей было обеспечение диверсификации маршрутов поставок нефти для иностранных партнеров.

"Целью запуска трубопровода БТД было не вытеснение России, которая тоже является частью Каспийского региона, а предоставление потенциальным покупателям более выгодных коммерческих предложений по поставкам нефти", - сказал Брайза.