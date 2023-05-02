Военнослужащих обяжут проходить обязательное наркологическое обследование

В "Положение о военно-врачебной экспертизе", утвержденное постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 2008 года, внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменению, в соответствии со статьей 24.4 закона Азербайджанской Республики "О наркологической службе и контроле", лица, призванные на срочную действительную военную службу, будут проходить обязательное наркологическое обследование в государственных медицинских учреждениях, в которых они были зарегистрированы в период призыва; добровольное поступившие на действительную военную службу - в медицинских учреждениях государственных органов, с которыми они заключили контракт, до подписания контракта; добровольно зачисленные непосредственно в кадровый офицерский состав должны до подписания приказа о зачислении на действительную военную службу пройти обязательное наркологическое обследование в медицинских учреждениях государственных органов, где они зачислены в кадровый офицерский состав; военнослужащие действительной военной службы (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) будут проходить обязательное наркологическое обследование не реже одного раза в год в медицинских учреждениях государственных органов, в которых они проходят службу.