https://news.day.az/politics/1560734.html Учреждается медаль «За заслуги в области разминирования»
Учреждается медаль «За заслуги в области разминирования»
В Азербайджане учреждается медаль "За заслуги в области разминирования".
Как сообщает во вторник Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением медали "За заслуги в области разминирования" (первое чтение).
После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.
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