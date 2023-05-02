В Азербайджане учреждается медаль "За заслуги в области разминирования".

Как сообщает во вторник Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением медали "За заслуги в области разминирования" (первое чтение).

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.