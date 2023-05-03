Автор: Лейла Таривердиева

Неделю назад в Ереване на Кольцевом бульваре в торжественной обстановке, с цветами и слезами гордости открыли памятник "Немезис". Монумент посвящен террористам, членам организации, созданной под красочной вывеской мести за якобы "геноцид армян". На памятнике записаны имена лиц, которые, по идее, должны были бы стать позором армянского народа, но стали его героями. И таких "героев" у армянского народа великое множество.

В 2016 году Серж Саргсян открыл в лучшем месте армянской столицы памятник нацисту Гарегину Нжде. Поднявшийся вокруг памятника лицу, имевшему отношение к Холокосту и другим преступлениям нацистов, шум никак не поколебал гордость армян за своего "героя". В 2015 году в Шираке был поставлен памятник Согомону Тейларяну, одному из тех, чье имя выписано на мемориале "Немезис". С этим памятником с самого начала не все шло гладко. Первоначально террорист держал ногу на отрубленной голове убитого им Талаата-паши. Испугавшись, что Европа не так поймет, голову прикрыли покрывалом. Скульптор очень обижался, призывал "не давать искусству политический подтекст". В 2018 году, с приходом к власти Никола Пашиняна покрывало удалили. Новый премьер был человеком Запада и тот не стал бы его осуждать за такие "мелочи". И не осудил, кстати.

А в Париже, на кладбище Пер-Лашез есть памятник убийце азербайджанских детей и стариков Амазаспу. Этот "герой" армянского народа зверствовал в начале прошлого века в Азербайджане, расчищая соплеменникам место под солнцем, умер в США, а похоронен был со всеми почестями армянской диаспорой во Франции. Французским армянам очень хотелось иметь возможность прикасаться к "святым мощам". Уже которое поколение местных армян несут цветы на его могилу, кланяются его памятнику, переполненные гордостью и благодарностью. В речах наших соседей, обращенных к их "героям", всегда звучат слова благодарности. За что? А правда, за что армяне должны быть благодарны тому же Амазаспу?

Ответ можно получить, посмотрев, что происходило в эти дни сто лет назад.

105 лет назад в начале мая армянскими националистами был устроен геноцид жителей города Губа и прилегающих сел. Это одна из самых кровавых страниц истории нашего региона. Как и другие преступления армянства, сотворенное было красиво обернуто в яркий фантик героизма, патриотизма и святой мести и все годы советской власти вытравливалось из памяти азербайджанского народа.

Геноцид в Губе стал продолжением геноцида азербайджанцев в Баку и ряде других регионов. В начале мая армянские банды во главе с Амазаспом подошли к Губе. Как пишет немецкий историк Йорг Баберовски, армянская военная группировка численностью 2000 солдат во главе с Амазаспом и большевистским комиссаром Венунцем двинулась из Баку в сторону Губы, выполняя приказ Шаумяна и Корганова - дать контрреволюции наглядный урок. Войдя в город, Амазасп заявил собравшимся горожанам, что прислан отомстить за "убитых армян", и ему приказано уничтожить всех мусульман от берегов моря до Шахдага. По данным Баберовски, армянами были совершены крайние жестокости. Только за один день было убито 2000 жителей города и разрушено 150 домов в его центре. Жертвами армян стали не только азербайджанцы, но также проживавшие в Губе и ее окрестностях евреи и лезгины.

Если говорить о событиях начала мая 1918 года в Губе более подробно, то весь путь армянских зверей до города был залит кровью мирных жителей мусульманских сел. Как пишут историки, вся территория вдоль железной дороги была усеяна трупами, 122 села были разрушены и разграблены. Армяне убивали парламентариев, которых с хлебом и солью отправляли навстречу захватчикам беззащитные крестьяне, надеявшиеся так смягчить сердца врага.

Первоначально армяне обстреляли город из пушек, пулеметов и ружей, вызвав страшную панику и смятение среди безоружного мирного населения. Затем дашнаки вошли в город и устроили бойню, продолжавшуюся несколько дней. Армяне беспощадно убивали попадавшихся им на улицах мужчин, женщин и детей, врывались в дома и вырезали целые семьи, не щадя даже грудных младенцев, которых расстреливали или зарубали кинжалами на груди матерей. Армянские солдаты приказывали почтенным старцам доставлять себе мусульманских женщин, а отказывавшихся исполнять такие приказания жестоко убивали. Отрядом Амазаспа в Губе было украдено четыре миллиона рублей наличными деньгами, золота, золотых вещей и драгоценных камней на четыре с половиной миллиона, разного товара и съестных припасов на двадцать пять миллионов рублей. Жителям города был нанесен ущерб на сто миллионов рублей.

Армянские националисты никогда не действовали только на одном фронте. Одновременно с расправой над безоружными жителями Губы геноцид в начале мая 1918 года продолжался и в турецкой провинции Карс. 1 мая армянскими бандами в населенных пунктах Карса были вырезаны около 700 мирных жителей-мусульман, среди которых были дети, старики, женщины.

После того, как в апреле 2007 года при проведении земляных работ на берегу реки Гудиялчай в Губинском районе было обнаружено массовое захоронение, армянская сторона бросилась искать доказательства своей невиновности и переписывать историю. Само собой, согласно запасенной для таких случаев стандартной версии армянской стороны, зверства совершали сами азербайджанцы, а именно мусаватисты. Однако выводы, сделанные специалистами в результате исследований останков, были слишком аргументированными. В сентябре 2013 года на месте обнаруженного захоронения состоялось открытие Мемориального комплекса геноцида. Но страшная находка вблизи города Губа оказалась не единственной. В сентябре 2021 года в лесу в районе села Икинджи Нугади Губинского района местными жителями было обнаружено еще одно массовое захоронение.

Главари учинявших расправу банд впоследствии были представлены армянской общественности в качестве героев. И, что самое печальное, в таком качестве они были приняты армянским обществом и "слава" о них продолжает, как говорится, жить в сердцах. Может быть, потому сердца наших соседей не способны отличать добро от зла? Уж слишком много кровавых "героев" поселилось в умах и душах армянского народа. Как высказался российский дипломат, генерала Маевский, "герои армян всегда были больше палачами, нежели спасителями. Армянские банды, как правило, провоцировали беспорядки, разрубали шашками женщин и детей, а потом, убегая, скрывались".

Поклонение негодяям - это никому больше не присущая отличительная черта армянства. Чем больше крови, чем бесчеловечнее деяние, тем обширнее героическая аура, окружающая "героя". Предки тех, кто кричит сегодня о якобы предстоящих "этнических чистках" в Карабахе, совершенно спокойно и без зазрений совести расчищали ареал обитания для армянства, как точно заметил российский генерал, разрубая шашками женщин и детей. А потом, на митингах и торжествах со слезами умиления поздравляли сограждан с очищением Армении от азербайджанцев. Совсем недавняя история армянства изобилует такими фактами. Об уникальной возможности "очистить Армению" говорили с началом карабахского конфликта на ереванских площадях, в магазинах, на улицах и в квартирах жителей Армении. Черными буквами вписаны в новейшую историю армян слова первого секретаря Гафанского райкома партии Мкртчяна, открывавшего в марте 1989 года памятник нацисту Нжде. "Вы много трудились, однако не смогли очистить республику от азербайджанцев. Вашу большую мечту выполнили ваши внуки", - сказал он со слезами на глазах, обращаясь к монументу.

Да, Гарегин Нжде много потрудился, чтобы вырезать все азербайджанское население тех территорий, которые впоследствии заняла Армения. Тогда у него это не получилось, зато потомки завершили его задумку, и теперь Армения - единственное в мире мононациональное государство. Очень печально, что преступления, совершенные во имя этой цели, нашли отклик в сердцах народных масс. И именно это, а не наличие националистов и прочего сброда, обрекло армянский народ на серость и сделало будущее Армении таким туманным.