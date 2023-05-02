В 1992-93 годах ситуация в Карабахе дошла до того, что враг стал стремительно оккупировать наши земли. Происходившая в Баку борьба за власть, отсутствие регулярной армии, нехватка оружия и боеприпасов каждый день приводили к поражениям. А имеющееся оружие порой уничтожалось намеренно.

Об этом сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран органов безопасности и Первой Карабахской войны полковник Агалар Алиев, сообщает Day.Az.

По его словам, ситуация в тот период становилась все более опасной.

"Находясь в командировке в Агдаме, мы стали свидетелями очень опасных событий. Приход Гейдара Алиева к власти по настоянию народа в столь трудное время спас Азербайджан. Решимость, большой политический опыт Гейдара Алиева спасли нашу страну, которая тогда находилась у края пропасти. Гейдар Алиев взял под свой контроль армию, операции на фронте, был установлен строгий порядок. Постепенно началось строительство армии. Достижение прекращения огня в такое трудное время предотвратило еще большие опасности. Великий лидер говорил, что для того, чтобы уверенно вести мирные переговоры, необходимо иметь мощную армию. В Азербайджане в тот период начала развиваться экономика, велось армейское строительство. Фундамент наших сегодняшних успехов был заложен в те годы великим лидером", - сказал Агалар Алиев.