https://news.day.az/politics/1560760.html Армянские священники должны покинуть Худавенгский монастырь - Мубариз Гурбанлы
Армянские священники должны покинуть Худавенгский монастырь - Мубариз Гурбанлы
Армянские священники должны покинуть Худавенгский монастырь.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам после конференции на тему Гейдар Алиев-100: идеология азербайджанства и национально-духовные ценности" председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.
Он отметил, что армянские священники не имеют никакого отношения к этому монастырю.
"Худавенгский монастырь является памятником Кавказской Албании", - сказал Гурбанлы.
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