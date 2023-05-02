Армянские священники должны покинуть Худавенгский монастырь.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам после конференции на тему Гейдар Алиев-100: идеология азербайджанства и национально-духовные ценности" председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что армянские священники не имеют никакого отношения к этому монастырю.

"Худавенгский монастырь является памятником Кавказской Албании", - сказал Гурбанлы.