Армения готовится пустить в бой детей, воспитанных в духе терроризма

В Армении подготавливают военизированные отряды с несовершеннолетними лицами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм канал Trend.

Информацию об этом распространяют пользователи aрмянского сегмента Сети.



Детей под символикой террористической организации ASALA обучают убивать и проводить диверсии на территории Азербайджана.