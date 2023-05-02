https://news.day.az/politics/1560791.html Армения готовится пустить в бой детей, воспитанных в духе терроризма - ВИДЕО
Информацию об этом распространяют пользователи aрмянского сегмента Сети.
Армения готовится пустить в бой детей, воспитанных в духе терроризма - ВИДЕО
В Армении подготавливают военизированные отряды с несовершеннолетними лицами.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм канал Trend.
Информацию об этом распространяют пользователи aрмянского сегмента Сети.
Детей под символикой террористической организации ASALA обучают убивать и проводить диверсии на территории Азербайджана.
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