Армянам пора внимательнее прислушиваться к заявлениям из Баку

В Армении сегодян вынуждены признавать, что все, о чем говорит Президент Азербайджана, выполняется, все процессы идут именно так, как он их прогнозирует. В том числе и по срокам. Более-менее здравомыслящая часть армянского общества должна хорошенько об этом задуматься. Если до сих пор Президент Азербайджана ни разу не обманул ни свое общество, ни даже армянское, армянам стоило бы более внимательно изучать его высказывания.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и историк Ризван Гусейнов.

Такое восприятие, отметил он, поможет армянскому обществу избежать оболванивания, которое происходит благодаря пропаганде, понять, в каком контексте продвигаются процессы, и найти в них себе место. Особенно это касается армянского меньшинства, проживающего в зоне РМК. Оно должно внимательно отнестись к озвучиваемой официальным Баку позиции. Президент Ильхам Алиев слов на ветер не бросает, заметил политолог. Если он предупредил, что на территории Азербайджана смогут остаться только те, кто уважает флаг нашей страны и ее законы, значит, так оно и будет. Тем же, кто любит другие флаги и другие законы, азербайджанская сторона поможет переселиться туда, под чьим флагом они хотят жить. Это, подчеркнул Гусейнов, самое главное предупреждение Президента Азербайджана. И если в Армении действительно начинают осознавать неотвратимость исполнения его слов, пусть до конца 2023 года постараются понять, что попытки продолжать жить под другими флагами и по другим законам обернутся для них выездом из страны.

"Да, конечно, можно сказать, что процесс продвигается. Тем не менее, армянское общество и, что еще важнее, те, кто им руководят, находятся словно в каком-то сне. Они так отдалились от реалий, созданных итогами 44-дневной войны, что просто не в состоянии воспринимать изменения и позитив, который может дать армянам Карабаха процесс реинтеграции в азербайджанское общество. По всей видимости, в своем амплуа остаются и армянское общество, и те, кто его "окучивают" - медиа, соцсети, эксперты, которые все время подают соплеменникам ложные надежды. То говорят, что Армении поможет Франция, на следующий день спасителем оказывается Иран, затем появляется Индия и еще кто-то. Они постоянно тешат себя надеждами и психологически стараются сбежать от реальности. Но реальность все равно их нагоняет, и она такова: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и тот небольшой участок, который находится в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента, постепенно перейдет под полный его контроль еще до 2025 года. Все происходящее говорит об этом. Это и полное возвращение Лачина, и контроль над Лачинской дорогой, и установка погранично-пропускного пункта на мосту Хакари, и взятие под контроль стратегически важных высот и дорог в зоне РМК. Все это говорит о том, что Азербайджан не намерен подыгрывать иллюзиям армянской стороны, которая надеется, что до 2025 года продлится миссия РМК, а потом произойдут какие-то чудесные события, позитивные для армян и негативные для нас, и сценарий поменяется в пользу Армении. Уже сегодня ясно видно, что ничего такого не будет. Да и быть не может. Азербайджан не позволит никому отнять у него завоевания 44-дневной войны. Ни сегодня, ни через два года, ни когда-либо еще", - сказал Ризван Гусейнов.

По его мнению, армянская сторона никак не может прийти в себя после 30 лет информационной обработки мозгов. Повсюду армяне подавались окруженными героической аурой, а азербайджанцев выставляли лузерами и пораженцами. В итоге армяне оказались у разбитого корыта, и сегодня мы можем наблюдать рефлексию в попытках обмануть армянское общество.

"Этот цирк не даст никакой практической пользы. Вспоминая, какой ложью кормили армянское общество в период 44-дневной войны, удивляешься, что армяне все еще верят своей пропаганде. Если кто-то после всего этого еще продолжает верить агитпропу, это говорит о явном перекосе общественного сознания и попытках обмануть самих себя. Ну, а если люди сами готовы быть обманутыми, то обманывать их не грех. Так, видимо, думает не только Пашинян. Сегодня и внутренние политические силы Армении, и внешние игроки заняты оболваниванием армянского народа, и каждый старается извлечь из этого для себя максимальную выгоду", - сказал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева