МИД о переговорах между Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном

Переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в США продолжатся несколько дней. Об этом сказал во вторник Day.Az глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Основной темой переговоров является мирное соглашение. На данный момент не можем раскрыть детали. Встречи продолжатся несколько дней", - сказал он.

Отметим, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца.