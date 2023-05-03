Блинкен должен надавить на Армению для достижения мира

Автор: Эмин Севдималиев

Продолжая тему, затронутую изданием The Wall Street Journal, в котором была опубликована статья о необходимости оказания давления на Ереван для заключения мирного договора с Азербайджаном, хотелось бы коснуться еще одного пункта.

Автор статьи, Майкл Доран, директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Гудзоновского института США отмечает необходимость признания территориальной целостности Азербайджана со стороны Армении как основного условия. Господин Доран в статье отметил следующее: "Вопрос не решится, пока Армения не признает Карабах суверенной территорией Азербайджана. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян, похоже, не готов пойти на такой шаг. Если Ереван одумается, США и их союзники смогут сотрудничать с ним и Баку, чтобы обеспечить благополучие армян в Карабахе".

В этой емкой фразе автор отметил важный пункт. Похоже, что экспертное сообщество по другую сторону океана не понимает причин, по которым премьер Пашинян отправляет смешанные сигналы Азербайджану и международным посредникам. Как отметил автор, вопрос не может решиться пока Армения не сделает этот важный шаг.

С одной стороны, Пашинян неоднократно делал заявления, в которых говорил, что Армения давно признала Карабах частью Азербайджана. С другой стороны, его риторика для внутренней публики, а также шаги, которые он предпринимал для попытки удержания влияния дают серьезный повод усомниться в намерениях.

Такая игра в затягивание времени не привела Армению к добру. Отношения с Азербайджаном стали не лучше, международный имидж подпортился еще сильнее. А признания легитимности интересов Армении нет до сих пор. Хуже того, на Армению со всех сторон оказывается давление в вопросе урегулирования конфликта. Страны переговорщики начали более четко озвучивать свои требования, и похоже, что Ереван начинает терять последние возможности для мирного урегулирования ситуации.

А какая альтернатива остается у Армении? Учитывая, что на Западе складывается консенсус о том, как должна повести себя Армения, любая эскалация ситуации лишь повредит интересам Армении. И речь не идет о гипотетических финансовых и человеческих потерях. Речь идет о дипломатическом статусе и остатках доверия, которое еще можно испытать к стране, открыто игнорировавшей международное право на протяжении десятилетий.

Автор статьи был прав в том, что касается безальтернативности признания Арменией территориальной целостности Азербайджана. Это единственный путь, который приведет к миру в регионе. Затягивание процесса очень опасно, так как возможности, которые имеются в данный момент могут не возникнуть в будущем. Ереван должен сделать выбор уже сегодня. Хоть выбора у него и нет.