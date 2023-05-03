https://news.day.az/politics/1560933.html США привержены мирному процессу на Южном Кавказе - Госдеп
США привержены мирному процессу на Южном Кавказе - Госдеп
США привержены мирному процессу на Южном Кавказе.
Как передает в среду Day.Az, об этом сказал в ходе сегодняшнего брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель в ответ на вопрос журналиста о втором дне встречи между главами МИД Азербайджана и Армении.
"Мы по-прежнему привержены этому (мирному - ред.) процессу и содействию мирному будущему на Южном Кавказе. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению вопросов, но я не собираюсь опережать сами встречи", - сказал Патель.
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