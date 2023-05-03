https://news.day.az/politics/1560934.html Участники международной конференции прибыли в аэропорт Физули - ФОТО
Участники международной конференции прибыли в аэропорт Физули - ФОТО
Самолет с участниками международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой столетнему юбилею Гейдара Алиева, преземлился в международном аэропорту Физули.
Об этом в среду передает корреспондент Trend с места событий, передает Day.Az.
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