Кризис жанра по-армянски: в Ханкенди имитируют "протест"

Автор: Акпер Гасанов

Какой, однако, размах приняла древняя армянская страсть к воровству чужих идей, успешно реализованных проектов! Не успела завершиться многомесячная и эффективная акция азербайджанских активистов на дороге Лачин-Ханкенди, как участники армянского аттракциона безостановочной глупости решили, не мудрствуя лукаво, попытаться повторить нечто подобное. Забывая при этом, что подделка всегда хуже оригинала.

Нет, мы уже привыкли к тому, что армянская сторона крадет и выдает за свое произведения азербайджанских композиторов, нашу народную музыку, блюда азербайджанской кухни. Видели мы и то, как в РА меняли названия ранее оккупированных территорий нашей страны, наивно полагая, что таким примитивным способом можно будет "обосновать" свои права на них. Но тут произошло то, что было слишком даже для армянской стороны.

В общем, карабахские армяне, эти носители паспортов Армении, то есть незаконно проживающие на территории Карабахского экономического района Азербайджана лица, заявили о проведении бессрочной акции протеста. У данной акции есть лозунг "Нет этнической чистке в арцахе". Как бы, да. В этом предложении все правильно. Я тоже согласен с тем, что нет никакой этнической чистки. В отношении любых армян.

Тем более- в отношении армян, проживающих на территории Карабахского экономического района. Ведь, "арцаха" же тоже в реальности как не было, так и нет. Не признал его никто в мире, даже Армения. А как может быть "этническая чистка" в несуществующем месте? Как-то не продумали этот момент армянские плагиаторы. Впрочем, далеко не только этот.

Как можно трещать на весь белый свет про "этническую чистку", при этом признавая факт проживания на азербайджанской территории десятков тысяч армян?! Сколько азербайджанцев проживает в Армении? Нисколько. Их там нет. А сколько армян проживает в Карабахском экономическом районе? По нашим сведениям порядка 50.000 человек, тогда как сами карабахские армяне любят иную цифру- 120.000 человек.

Ну и кто теперь совершил этническую чистку? Любой непредвзятый арбитр, просто порядочный человек скажет, что армянская сторона лжет. Ее аргументы смехотворны и контрпродуктивны. Но в том-то и дело, что ничего иного в их арсенале отродясь не было. В итоге мы наблюдаем поразительный кризис жанра во всеармянском масштабе. Пошла плясать губерния, причем в разные стороны.

В то время, как российские армяне, особенно представители возглавляемого Арой Абрамяном "Союза армян России" открыто требуют присоединения РА к РФ, по сути констатируя крах проекта под названием "независимая Армения", карабахские армяне что-то там устанавливают на трассе Шуша-Ханкенди. Попутно призывая присоединиться к их акции всех желающих.

Чего хотят? Чтобы Азербайджан "быстро удалил незаконно установленный ППП". Да, тот самый, через который армяне уже проехали, так сказать "прорубив окно" или сделав, как в Азербайджане говорят, "сифтя". Придется напомнить "бессрочникам", что быстро это только у армянских военнослужащих получалось. Убегать с поля боя, во время 44-дневной войны. Бежали, замечу, массово, в количестве 11.000 человек.

Что до нашего ППП, то он обустраивается, туда завозится новое оборудование. И 1 мая блокпостом на мосту Хакари воспользовались еще 11 армян. Армянская служба "Радио Свобода" пообщалась с некоторыми армянами, прошедшими досмотр азербайджанских пограничников. Те подтвердили, что во время проверки не столкнулись с какими бы то ни было проявлениями враждебности; пограничники лишь посмотрели их документы и пожелали хорошего пути.

Как-то совсем не клеится все у армян, даже карабахских. Одни благодарят азербайджанцев за высокий уровень вежливости при прохождении ППП, а другие что-то там сооружают и к чему-то там призывают. Пытаясь выдать свой балаган за нечто похожее на азербайджанскую акцию протеста на дороге Лачин-Ханкенди. Впрочем, у армян всегда нелепо получалось выдавать за свое все, что они воруют у нас. Это у них карма такая.