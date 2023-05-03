В Баку проходит научно-практическая конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и развитие прав человека в независимом Азербайджане"

Проводится научно-практическая конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и развитие прав человека в независимом Азербайджане", посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции принимают участие уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли и другие официальные лица.

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