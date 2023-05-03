Министр иностранных дел Турции выразил поддержку Азербайджану

Вместе с Азербайджаном мы хотели нормализовать отношения с Арменией. Азербайджан предложил мир, это признак искренности.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью телеканалу NTV сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Армения не может смириться с тем, что Азербайджан освободил свои земли от 30-летней оккупации. Она постоянно перебрасывает в Карабах оружие, создает напряженность. Азербайджан предпринимает шаги против этого. Мы всегда рядом с Азербайджаном. Мы предприняли шаги в направлении нормализации отношений с Арменией, проведя консультации с Азербайджаном", - сказал Чавушоглу.