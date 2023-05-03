Посол ЕС высказал мнение о торговых отношениях между ЕС и Азербайджаном

ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на встрече с журналистами по случаю Всемирного дня свободы печати.

Посол сказал, что на протяжении последних лет наблюдается рост сотрудничества Азербайджана и ЕС в области инвестиций, энергетики, экономики.

"Говоря о двусторонних отношениях, я хотел бы отметить, что ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Мы наблюдаем стремительный рост в торговле. В 2022 году главным экспортером в Азербайджан стал ЕС. Товарооборот между ЕС и Азербайджаном в прошлом году увеличился вдвое по сравнению с 2021 годом. В общей структуре товарооборота Азербайджана ЕС занимает 53 процента", - добавил он.

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