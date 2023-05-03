В поисках мира в Вашингтоне: какую отговорку Ереван придумает на этот раз?

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Прямой диалог является ключевым фактором достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

После трехсторонней встречи с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Национальном учебном центре по иностранным делам имени Джорджа Шульца в США состоялась двусторонняя встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сказал в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, США рады принять на этой неделе министров иностранных дел Азербайджана и Армении для содействия переговорам: "Потому что они вместе работают над обеспечением мирного будущего в регионе Южного Кавказа. Госсекретарь считает, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Мы будем продолжать уделять этому внимание. В конечном счете, мы верим, что мир на Южном Кавказе возможен, и мы стремимся к достижению мира и стабильности между этими двумя странами".

В целом Соединенные Штаты считают, что очередной раунд переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении был достаточно продуктивным, то есть конструктивным.

На трехсторонних переговорах при посредничестве, а точнее модераторстве госсекретаря США Энтони Блинкена, естественно, Вашингтон стремится к подготовке предварительного проекта окончательного мирного соглашения между Баку и Ереваном. Считаем, нет необходимости говорить, что для Госдепартамента наиболее оптимальным является вариант в рамках политических и геостратегических интересов Запада.

Белый дом, который неоднократно подчеркивал, что "главная цель - это превращение Южного Кавказа в мирный, демократический и процветающий регион" и будет и впредь держать этот лозунг в повестке дня, нацелен на лидерство в миротворческом процессе посредством вышеупомянутых переговоров.

Подчеркнув, что прямые переговоры между Баку и Ереваном являются "ключом к достижению устойчивого мира", Вашингтон очень четко заявляет о своей цели: американцы не заинтересованы в активном участии России, Ирана и даже Франции в переговорном процессе, и в частности относительно согласования текста мирного соглашения.

При этом представители Госдепартамента пока отдают предпочтение осторожным заявлениям.

Так, когда предполагалось, что следующая встреча между Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном состоится именно в Вашингтоне, американцы довольствовались дежурными фразами типа "мы лишь предоставили место для встреч и дискуссий, мы гордимся своим вкладом в возможный мир".

Однако особо был подчеркнут один момент: "Если Россия негативно отнесется к нынешнему этапу диалога между Азербайджаном и Арменией, это вызовет у нас чувство сожаления. Главное, чтобы стороны могли поддерживать связь друг с другом, вне зависимости от того, проводятся ли встречи в Вашингтоне, Брюсселе или Москве".

Как видно, процессы, связанные с переговорами между Азербайджаном и Арменией и обсуждениями по подписанию итогового мирного соглашения, США пытаются контролировать если не полностью, то в большей части. Цель Вашингтона - уменьшить возможности влияния Российской Федерации на процессы, а по возможности и вовсе вывести Армению из орбиты геополитического влияния Москвы.

О повышенной активности Вашингтона свидетельствует визит в регион заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Эрики Олсон, а затем прибытие в Баку и Ереван 13 апреля главного советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Естественно, активность американцев начинает приобретать совершенно новый смысл на фоне планов Европейского союза и особенно Франции.

Не следует упускать из виду визиты в Баку и Ереван главы МИД Франции Катрин Колонны, не скрывавшей желание Парижа играть ведущую роль в миротворческом процессе, и в частности, передачу месседжа президента Эмманюэля Макрона о "дистанционном участии" в процессах в регионе.

Хотя Брюссель и Париж не возражают открыто против желания американцев взять под контроль процессы на треке Баку-Ереван, они понимают, что первоначальный проект окончательного мирного соглашения, который будет подготовлен под редакцией Вашингтона, не будет соответствовать интересам европейцев.

Что касается возможного текста окончательного мирного соглашения, то позиция официального Баку известна, и какие-то серьезные изменения однозначно исключены.

Баку еще летом прошлого года предложил Армении 5 принципов рамочного соглашения, направленного на мир. Напомним данные принципы:

1. Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ и политической независимости друг друга;

2. Взаимное подтверждение того, что государства не имеют территориальных претензий друг к другу, и принятие юридического обязательства о том, что таких претензий не будет в будущем;

3. Воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

4. Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

5. Открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Именно на основе этих базовых принципов Азербайджан и Армения могут заключить двустороннее мирное соглашение путем интенсивных, субстантивных и ориентированных на результат переговоров.

Что касается заявлений и требований США, Франции, России, Канады и др. стран в адрес Азербайджана относительно пограничного контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге, то все это является следствием слабых попыток армянской диаспоры оказать влияние на политические и властные элиты указанных стран. Все это никак не может повлиять на внешнюю и внутреннюю политику Азербайджана.

Переговоры и обсуждения продолжаются.

Процесс интересный, но предсказуемый.