Армения смешна, рассчитывая вернуться к довоенной повестке

Основной причиной, по которой мирное урегулирование карабахского конфликта так и не было достигнуто, было то, что этого не хотела Армения. Сегодня армяне снова пытаются затянуть процесс нормализации. Да, они могут это делать, использовать переговорный формат не для того, чтобы прийти к соглашению, а чтобы затянуть процесс до бесконечности, ожидая чего-то, ожидая чуда, ожидая изменений. Но они только упустят возможности так же, как почти тридцать лет оккупации не дали им никаких преимуществ. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в среду, 3 мая в Шуше на 4-й международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Если Армения не желает мира, то мира не будет, подчеркнул глава государства, все же выразив надежду на то, что армяне проявят благоразумие и не прибегнут к той же тактике, которую они использовали во времена оккупации, во времена посредничества Минской группы.

"У переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией очень долгая история - почти тридцать лет. И когда армянская сторона сегодня пытается торговаться с нами, когда в Армении кто-то задается вопросом, что они получат "в обмен" на признание Карабаха частью Азербайджана, я бы посоветовал этим людям вспомнить об упущенных армянами возможностях. Президент Азербайджана, выступая в Шуше, очень правильно поставил вопрос. Прежняя переговорная тактика Армении была очень недальновидной и провальной", - сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

До 44-дневной войны на переговорах при посредничестве Минской группы Азербайджан всегда предлагал армянам Карабаха самый высокий статус автономии согласно имеющейся в мире практике. Об этом говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев, это же предложение как часть плана мирного урегулирования передавал стране-оккупанту Президент Ильхам Алиев. Были разные варианты урегулирования, говорить о них в нынешних реалиях уже не стоит. Самое главное, что Баку был готов предоставить армянскому меньшинству в качестве компромисса азербайджанской стороны самый высокий статус автономии. Ради того, чтобы вопрос был решен мирным путем и не проливалась кровь. Это предложение озвучивалось постоянно и всякий раз отвергалось армянской стороной, которой хотелось большего. Им нужны были наши земли, они не желали обсуждать статус бывшей НКАО в составе нашей страны. Президент Ильхам Алиев на международной конференции в Шуше очень правильно подчеркнул, что главная причина того, почему не удалось урегулировать карабахский конфликт мирным путем - это нежелание Армении решить вопрос миром.

Сегодня ситуация в корне изменилась. После 44-дневной войны все прежние предложения Азербайджана потеряли свою актуальность. Ни о какой автономии, тем более с каким-то особым статусом, речи больше быть не может. И мне хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к армянам Карабаха с простым вопросом: и чего вы добились? В свое время Азербайджан предлагал вам самый высокий статус автономии, а теперь вы не получите никакого. Карабахские армяне пошли на поводу у сепаратистов и Еревана, разрушили свою благополучную жизнь в составе Азербайджана, и в результате по глупости и жадности потеряли все.

Да, в период оккупации Баку был готов на такого рода шаги, хотя для нас это было очень тяжелое решение. Но ради того, чтобы не проливалась кровь, Азербайджан был готов на высокую автономию армянского меньшинства. Единственным условием было - независимо от статуса, Карабах должен оставаться в составе Азербайджана. Армяне не оценили этого предложения тогда, и смешно слышать заявления их официальных лиц, рассчитывающих на возвращение к довоенной повестке сегодня.

Еще раз повторю - сегодня ситуация совсем другая. В нынешних условиях армянская сторона сама напрашивается на обсуждение статуса (в данном случае речь уже не идет о некоей независимости), прав армян и тому подобного. Азербайджан же не желает теперь этого обсуждать. Права и обязанности армян Карабахского региона после 44-дневной войны перешли в категорию внутренних дел Азербайджана, которые он, как неоднократно говорил глава государства, не собирается обсуждать ни с кем. И тем более, с Арменией. Карабах больше не является темой международной повестки, это повестка исключительно внутриполитическая.

Сегодня посредническую функцию, по отдельности друг от друга, пытаются осуществлять все те же бывшие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, о которой Президент в Шуше высказался коротко, но емко. Как раз сейчас в Вашингтоне проходят переговоры глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Госсекретаря США Энтони Блинкена. Президент в своем выступлении в Шуше выразил надежду, что переговоры в Вашингтоне принесут если не результаты, то хотя бы видимый прогресс. Хочу сказать, что мы все надеемся на это. Встречу при посредничестве Соединенных Штатов я приветствую. Считаю, что это правильный путь, наиболее эффективный, потому что позиция США в армяно-азербайджанской нормализации, насколько мне известно, наиболее беспристрастна. Американская сторона действительно стремится к миру в регионе, в отличие от других пытающихся посредничать акторов. А то, что переговоры растянулись на несколько дней, говорит о том, что процесс продвигается и есть, что обсуждать.

У этого процесса есть свои нюансы, о которых общественность, конечно же, будет проинформирована, когда придет время. Наши граждане должны знать одно: политика и действия Азербайджанского государства исходят исключительно из интересов страны и нации. Эта позиция тверда и не обсуждается. Об этом говорят заявления и главы государства, и МИДа страны. Все решения будут приниматься в рамках международного права и Конституции Азербайджана. А дадут переговоры результат или нет, зависит от поведения армянской стороны. Как и сказал глава государства, если Армения не желает мира, то мира не будет.

С подписанием мира, к сожалению, пока что много проблем. Армянская сторона, так же, как с переговорами по карабахскому урегулированию в прежние годы, пытается отыграть что-то для себя, оставить лазейки для территориальных претензий к Азербайджану в будущем.

К сожалению, у Азербайджана есть горький опыт обособления армянского меньшинства. Чем закончилось предоставление армянам автономии, мы все знаем, и не думаю, что Азербайджан захочет когда-либо возвращаться к этому вопросу. От армян, имевших автономию, пользовавшихся многими преференциями, мы получили нож в спину. Мы сделали должные выводы и теперь будем выверять каждый свой шаг, каждый сантиметр пути.

В нашей стране проживают десятки народов и этносов. Национальные меньшинства являются полноправными гражданами республики и защищены ее Конституцией. Армяне, которые согласятся перейти в гражданство Азербайджана и остаться жить в Карабахском регионе, также станут полноправными членами многонациональной семьи и будут пользоваться всеми конституционными правами. Но они должны принять ту истину, что никакого Нагорного Карабаха больше нет и не будет. Есть Карабахский экономический район Азербайджанской Республики. После того, как будет заключен окончательный мир и начнется процесс реинтеграции армян в азербайджанское общество, граждане армянской национальности, конечно же, будут представлены и в органах местной власти, определенных Конституцией Азербайджана, и в парламенте. То есть армяне Азербайджана будут пользоваться теми же конституционными правами, что и все прочие граждане страны. Никаких других вариантов я лично не вижу. Да их и не существует.

Несмотря на сложность ситуации, у меня лично есть ощущение, что мировое сообщество уже начинает открывать глаза на свое избалованное и невоспитанное чадо. Я говорю об Армении. После инцидента с азербайджанским флагом на открытии Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, это стало особенно заметно. Те внешние круги и деятели, кто прежде реально считали армянство древнейшей и цивилизованнейшей нацией, которой человечество обязано всем, тоже примолкли. Потому что представления об армянстве как носителе некоего особо ценного генетического кода никак не совпадают с тем, что представители этого народа демонстрируют в реальной жизни. Поведение армян напоминает поведение избалованного ребенка, которому все позволено. Азербайджан 44-дневной войной поставил этого избалованного мировым сообществом и плохо воспитанного ребенка на место.

Пока что мир не может так уж открыто признать, насколько ошибся в армянах, но по всем признакам видно, что понимание уже есть. А наши соседи настолько погрузились в свои амбиции и настолько привыкли рассчитывать на поддержку извне, что и не пытаются просчитывать свои шаги. Мне лично очень интересно было бы узнать, они вообще понимают, к чему может привести эскалация ими ситуации сегодня? Они понимают, чем для них это может закончиться? Как показывает опыт, каждая эскалация заканчивается тем, что Азербайджан преподает им жесткий урок, и они только теряют. К сожалению, при этом погибают не только армяне, но и наши молодые ребята, которым бы жить и жить, строить семьи и счастливое будущее.

Вся ответственность за это лежит на армянской стороне. Говорю об этом не из соображений какой-то этнической ненависти. Я не националист. Мне совершенно не присуща эта черта. Я интернационалист. Я совершенно объективно утверждаю: вся ответственность за пролитую в нашем регионе кровь лежит целиком на армянской стороне. Армянский национализм - это вирус, которым заражена целая нация. Мы в данном случае выступаем как сторона, желающая помочь армянскому народу избавиться от этой опасной болезни. Армяне - часть нашего региона, и вирус, которым они заражены, не дает спокойно жить всем их соседям. Мы хотим, чтобы были открыты границы, чтобы три страны Южного Кавказа сотрудничали и общались, чтобы наши народы жили в мире и благополучии. Чтобы это воплотилось в жизнь, армяне должны отказаться от безумных амбиций и иллюзий. Открыть глаза и увидеть реалии.

Лейла Таривердиева