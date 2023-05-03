Посольство Турции создало условия для комфортного волеизъявления

В Азербайджане для участия граждан Турции в голосовании будет установлено 15 урн.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Посол отметил, что завершена подготовка к тому, чтобы граждане Турции, проживающие постоянно или временно за пределами Турции, могли проголосовать на выборах.

Напомним, что 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

"Начинается процесс голосования наших граждан, проживающих за пределами Турции, на президентских и парламентских выборах. Всего будет установлено 15 урн для голосования: 9 - в Баку, 3 - в Гяндже и 3 - в Нахчыване. Наши граждане смогут проголосовать в Баку, Нахчыване и Гяндже с 9:00 до 21:00 5 мая", - сказал Багчи.