В США продолжаются переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
В США продолжаются переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Об этом сказал в среду Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает Day.Az.
"Сегодня уже начались встречи. Переговоры продолжатся и завтра. Точное время завершения переговоров неизвестно", - сказал он.
Как ранее говорил Гаджизаде, основной темой переговоров является мирное соглашение.
Отметим, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 мая в двустороннем формате.
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