Азербайджан является важным партнером для стран Европы - греческий эксперт
Источник: Агентство международной информации Trend
Азербайджан сегодня является важным партнером для стран Европы.
Об этом сказал в среду Trend директор Научно-исследовательского института европейских и американских исследований Джон Номикос в кулуарах прошедшей в городе Шуша конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az.
"Азербайджан занимает стратегическое положение, являясь поставщиком нефти и газа, которые сегодня очень важны для Европы", - сказал эксперт.
Он отметил, что его очень впечатлила речь, произнесенная Президентом Ильхамом Алиевым на конференции.
"Президент Ильхам Алиев знает, как продвигать интересы Азербайджана на международной арене", - сказал он.
Номикос добавил, что очень рад, что посетил нашу страну. По его словам, самый лучший способ получения информации - это лично посетить страну, поговорить с людьми.
Отметим, что в проходящей 2-4 мая в Баку и Шуше международной конференции принимают участие до 60 представителей из более чем 30 стран.
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