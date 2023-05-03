Международные круги должны оказать серьезное давление на Армению.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал в интервью телеканалу ARB-24 заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

По его словам, единственный путь для обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе - это подписание Ереваном мирного договора с Баку.

Керимли добавил, что подписание мирного договора необходимо в первую очередь для самой Армении.

Он отметил, что если не желающий мира Ереван готовится к новым военным провокациям против Азербайджана, то, как и всегда, получит адекватный ответ.

"Новые реалии, созданные Азербайджаном в регионе, принимаются всеми политическими кругами мира. Мы уверены, что позиция, занятая Арменией, заведет ее в тупик. Азербайджан силен как в политическом, так и военном отношении. С поражения в 44-дневной войне и до сегодняшнего дня Армения ничего не смогла добиться. Азербайджан же добился желаемого и в военном, и в политическом плане. Несколько дней назад наша страна установила КПП на границе с Арменией, и с высоким профессионализмом осуществляется деятельность этого КПП", - сказал Керимли.

Представляем вниманию читателей видеоверсию этого интервью.