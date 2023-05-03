https://news.day.az/politics/1561225.html Завершился визит участников международной конференции в город Шуша
Завершился визит участников международной конференции в город Шуша
Завершился визит в город Шуша участников международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой 100-летию Гейдара Алиева.
Как передает в среду корреспондент Trend, по окончании конференции в городе Шуша иностранные представители прибыли в Международный аэропорт Физули, откуда отправятся в Баку, передает Day.Az.
Отметим, что в проходящей 2-4 мая в Баку и Шуше международной конференции принимают участие до 60 представителей из более чем 30 стран.
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