Ереван вряд ли выживет без мирного договора

Если не будет мирного договора с Арменией, для Азербайджана - это не конец света. Серьезные проблемы это создаст как раз для Армении. Конечно, мирный договор это, вне всякого сомнения, желаемый результат для того, чтобы поставить все точки над "и" и принести долгосрочную стабильность в регион, но если говорить откровенно, этот документ больше необходим Армении, чем нам.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Азербайджан, отметил он, уже выполнил программу максимум, разгромив оккупантов в ходе 44-дневной войны и освободив свои территории. Для Армении же подписание мира является жизненно важным шагом, так как мирный договор даст ей возможность для сохранения хотя бы призрачных надежд на развитие в качестве независимого государства и на развитие вообще.

"Как отметил Президент Ильхам Алиев, в мире имеются примеры того, что воевавшие страны сосуществуют и без подписания мирного договора. Могу привести пару примеров. Нет пока мирного договора между Россией и Японией. Между воевавшими Северной и Южной Кореей нет мирного договора, заключен лишь договор о перемирии. Однако это не мешает, если говорить о Японии и России, этим странам развивать отношения после Второй мировой войны. Так же достаточно мирно соседствуют Южная и Северная Корея. Явных угроз столкновения не наблюдается", - сказал политолог.

Тем не менее, мирный договор необходим, считает он. Без наличия такого документа всегда будет сохраняться угроза безопасности нашим границам. Даже если потенциал Армении не даст ей возможности для реванша, о котором так мечтают в Ереване и диаспоре. Каких-то каверз, неадекватных и ассиметричных методов с армянской стороны стоит ожидать. В принципе, мы их уже наблюдаем на примере минных инцидентов, в результате которых продолжают погибать люди, мирные жители Азербайджана. Армяне и после войны не раз минировали наши территории. Это говорит о том, что и через два с половиной года после войны угроза сохраняется, подчеркнул наш собеседник.

"Так что подписание документа о мире, конечно, имеет значение. Но если Армения, как сказал Президент, не хочет мира, значит, мира не будет. Одно наблюдение - глава государства, на мой субъективный взгляд, высказался именно так с учетом того, что в Вашингтоне проходят переговоры министров иностранных дел. Как мне кажется, такие формулировки говорят о том, что особых надежд на происходящее в эти дни в США Баку не питает, и информация, которой руководство страны, несомненно, располагает, далека от того оптимизма, который стараются вселять некоторые эксперты. Впрочем, не будем торопиться с выводами. Как известно, дорогу осилит идущий", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева