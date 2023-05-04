У Большой Евразии есть еще одна проблема - Армения

Автор: Лейла Таривердиева

В среду, 3 мая, в Шуше прошла 4-я международная конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. В работе форума, организованного Университетом АДА, принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как и всегда, глава Азербайджанского государства находился в центре внимания участников, представляющих более 30 стран мира. В ходе достаточно долгой и содержательной беседы гости были проинформированы практически обо всех основных аспектах внешней и энергетической политики нашей страны. Азербайджан и Южный Кавказ в целом - составная часть Большой Евразии, причем, часть очень важная, и от ситуации здесь зависит многое. Проблемы Большой Евразии могут создавать не только державы.

А от чего зависит ситуация в нашем регионе? Думается, участники конференции получили на этот счет достаточно исчерпывающую информацию. Мир в регионе зависит от того, как завершатся переговоры о нормализации между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона виляет, пытается тянуть время, на что-то или на кого-то рассчитывая. Происходит это на глазах всего мира, посредничающих держав, международных организаций. Всех тех, кто в прежние годы давал армянской стороне надежду и вдохновлял на продолжение оккупации. Сегодня ситуация, конечно же, изменилась, но очень заметны попытки все тех же держав перетягивать канат посреднических услуг на себя, при этом не делая никаких практических шагов для давления на Армению, которая откровенно тормозит и саботирует мирный процесс.

Очень показательно, что с инициативой мирного договора выступил Азербайджан, страна, победившая в войне. Как сказал на конференции Президент Ильхам Алиев, именно мы выступили с инициативой, мы выдвинули видение будущего интегрированного Южного Кавказа, регионального сотрудничества, нормализации отношений. Азербайджан выдвинул пять основанных на международном праве принципов, но Армения принялась вилять, из-за чего в переговорах возникла длительная пауза. "Надеюсь, переговоры в Вашингтоне ознаменуются если не конкретными результатами, то хотя бы признаками прогресса", - сказал глава государства. Азербайджанская сторона, отметил он, продолжает надеяться на конструктивность Армении. Если же они не будут конструктивными, мы не планируем прибегать к каким-либо мерам, кроме дипломатических, успокоил Президент Азербайджана.

Что это означает? Это означает, что Армения останется в изоляции, в которой пребывает уже тридцать лет. Если нет мира, значит, не откроются коммуникации и границы. Кстати, сегодня стало известно, что Турция закрыла Армении свое воздушное пространство из-за установки в Ереване памятника террористам "Немезис". В Армении очень странно подходят к вопросу восстановления отношений с Турцией. Вывалив языки, рассчитывают дивиденды от открытия турецких границ, параллельно воздвигая памятники преступникам, убивавшим турецких дипломатов. Похоже, наши соседи совершенно утратили способность отличать черное от белого. Если они вообще когда-либо ею обладали.

Как сказал Президент Азербайджана, коммуникации не откроются, а это означает, что Армения по-прежнему будет изолирована, и ей придется найти для себя место в новой геополитической конфигурации. "Потому что вся геополитическая ситуация - мы говорим не только о региональной, но и о глобальной ситуации - изменилась. У нас там есть свое место. Это место очень стабильное и укрепляется", - заявил в Шуше азербайджанский лидер.

Да, у Азербайджана в новой геополитической конфигурации уже есть свое прочное место, занимаемое им по праву. Никто не будет оспаривать того факта, что Азербайджан - это страна, которая сама выбирает себе партнеров и определяет вектора реализации национальных интересов. Более того, в партнерстве с Баку реально заинтересованы очень многие, и немало тех, кто сегодня пристраивается к этой очереди. Что касается Армении, то без нормализации с Баку и Анкарой никакая внешняя поддержка не поможет ей выйти из изоляции, не сделает ее суверенность более реалистичной и функциональной. Она так и будет переходить из рук в руки, выполняя лишь одну функцию - функцию инструмента дестабилизации региона и реализации сторонних интересов.

"Армяне могут затягивать процесс, использовать переговорный формат, который был запущен, не для того, чтобы прийти к соглашению, а чтобы затянуть процесс до бесконечности, ожидая чего-то, ожидая чуда, ожидая изменений. Я думаю, что они упустят возможность, потому что почти тридцать лет оккупации не дали им никаких преимуществ. Наоборот, они оказались отрезанными от регионального развития", - резонно заметил на конференции в Шуше Президент Ильхам Алиев.

Главным тормозом для заключения мира являются попытки армянской стороны сохранить для себя лазейку для возможности вновь когда-нибудь предъявить территориальные претензии к Азербайджану. Основная загвоздка в этом. Как известно, за достаточно длительный срок "изучения" Ереваном азербайджанских предложений по мирному договору, армяне предлагали ответные варианты, раздутые бессмысленными требованиями и условиями, включая "права народа Нагорного Карабаха". Между тем, как считает глава Азербайджана, "любая попытка включить так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику", которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна.

"Если Армения не желает мира, то мира не будет. Есть такие страны, которые не подписывали мирного соглашения. Мы знаем это из истории, но это не будет хорошо ни для Армении, ни для региона и, конечно, ни для Азербайджана. Поэтому мы все еще надеемся, что они проявят благоразумие и не прибегнут к той же тактике, которую они использовали во времена оккупации, во времена бывшей Минской группы", - сказал Президент.

Вряд ли в Армении, саботируя мирный договор, изучали опыт стран, после войны не заключивших мир, но поддерживающих нормальные отношения. Такие отношения существуют, например, между Россией и Японией. После завершения Второй мировой войны СССР и Япония не заключили документа о мире, тем не менее, страны поддерживали дипломатические, экономические и гуманитарные отношения. РФ как правопреемница Союза до сих пор продолжает переговоры о мирном договоре с Токио. Переговоры идут на основе декларации от 1956 года. Об их успешности никто не говорит, и большинство аналитиков сомневаются, что до подписания договора дело дойдет. Вроде бы все хорошо, однако проблемы между странами сохраняются и висят над ними как дамоклов меч. Проблемы, конечно же, территориальные - претензии Японии на южную часть Курильской гряды, конкуренция в Арктике и так далее. Так как мирного договора нет, разговоры рано или поздно могут выйти за рамки дипломатии. Особенно с учетом нынешней геополитической ситуации.

Отсутствие международно утвержденного мирного договора в нашем случае содержит еще больше угроз, так как по другую сторону находится неадекватный сосед, живущий иллюзиями и инсинуациями. Риски содержатся и в том, что Армения не является независимым государством. Отсутствие документально закрепленного мира позволит внешним акторам, управляющим этой страной, использовать ее для продвижения своих интересов в нашем регионе самыми нечистоплотными путями.

Как показывает история, это не составит большого труда, так как Армения всегда готова предать и продать, если на горизонте забрезжат более привлекательные миражи.