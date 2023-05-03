Джейхун Байрамов встретился с советником Президента США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в США встретился с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также принял участие во встрече, где основные обсуждения были посвящены процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе, подчеркнул важность согласования и подписания мирного соглашения. Было отмечено, что важно, чтобы Армения отказалась от шагов, направленных против территориальной целостности Азербайджана. Министр также подчеркнул, что реинтеграция армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является внутренним вопросом нашей страны, и вмешательство армянской стороны в этот вопрос недопустимо. Он добавил, что источником серьезной угрозы является также то, что вопреки принятым Арменией обязательствам, ВС Армении еще не полностью выведены с территории Азербайджана.

Джейк Салливан сказал в ходе встречи, что американская сторона заинтересована в обеспечении мира и стабильности в регионе, успешном завершении переговоров по мирному соглашению.