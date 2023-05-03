Шуша - символ великой победы: новые месседжи Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Всего каких-то три года назад мы все с грустью бы отмечали очередной год с момента оккупации Арменией великой, несравненной Шуши. Вынужден признать, что тогда мне лично мало верилось в то, что ее освобождение случится так скоро. Слишком уж влиятельные силы стояли за Арменией. Но в том и состоял блестящий политический расчет, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, что он предусмотрел абсолютно все.

Противодействие победоносному шествию азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны со стороны исторических покровителей Армении было нивелировано. А сопротивляться нашей стране один на один у РА никогда не было сил, возможностей. И скоротечность нашей великой победы это доказало со всей очевидностью. Как и позорные цифры повального дезертирства с поля боя с армянской стороны.

Сейчас армяне могут наблюдать за происходящим в великой Шуше только по телевизору, если настроят азербайджанские телеканалы. Да, в случае салютов в Шуше, их могут увидеть и армяне, пока еще проживающие в Ханкенди на незаконных основаниях. Вскоре им придется определиться с будущим и либо уезжать в РА, с паспортом которой они ходят, либо принять азербайджанское гражданство.

Но Ханкенди никогда не был и не будет армянским городом. Он был, есть и будет азербайджански городом- важным пунктом в Карабахском экономическом районе нашей страны. Таким же, как освобожденная, быстро восстанавливающаяся Шуша. В которой сегодня произошло очень знаковое мероприятие- четвертая международная конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Что тоже очень правильно, символично. Ведь, Гейдар Алиев является создателем современного, сильного Азербайджана. Он заложил основы наших великих побед, укрепив Азербайджан финансово, начав строительство самой боеспособной армии в регионе, претворяя в жизнь многовекторную внешнюю политику. Это то, чем блестяще воспользовался нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Неспроста же он заявил об освобождении Шуши 8 ноября 2020 года, посетив могилы Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой- своих отца и матери. Это было правильно со всех точек зрения- с исторической, сыновьей, политической. И сегодня, в ходе проведенной в Шуше международной конференции, глава государства озвучил очень правильную мысль. Он подчеркнул, что Шуша всегда была азербайджанским городом.

Да, это так. Шуша действительно находилась под иностранным господством только в период оккупации, более 28 лет. И тот, кто когда-то устраивал пьяные танцы на равнине Джыдыр-Дюзю ныне заявляет, что только всеобъемлющий мир на Южном Кавказе может обеспечить безопасность Армении. Как видим, процесс принятия новой реальности со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна идет полным ходом.

Жду теперь, когда он и все остальные представители РА, по одному и хором заявят, что Карабах-это Азербайджан и восклицательный знак. Затягивать бесконечно с озвучиванием этих слов, по сути общепризнанного факта, руководство РА, конечно же, может. Но это будет очередная бесполезная трата времени с их стороны. Все равно это скажут. Не они, так будущие правители государства-лузера Южного Кавказа.

У которого просто нет никакого иного пути. Да, в РА углубляется экзистенциальный кризис, связанный с крушением многих мифов, которыми жили граждане этой страны. Они вдруг осознали, что никому, по большому счету, не интересны. Они "внезапно прозревают" и констатируют, что похлопывание по плечу и совет держаться до последнего- это максимум поддержки со стороны, на которую они могут рассчитывать.

Да, Армения слишком мала, слишком она самоизолировалась от всех региональных экономических проектов, чтобы представлять для кого-то реальный интерес. Она растеряла многие атрибуты государственности и суверенитета и ее будущее очень туманно. Тогда как Азербайджан станет намного сильнее в результате геополитических изменений. Так сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. а его слова никогда не расходились с делом.