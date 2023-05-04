https://news.day.az/politics/1561317.html США поддерживают диалог между Азербайджаном и Арменией - Джейк Салливан
США поддерживают диалог между Азербайджаном и Арменией - Джейк Салливан
США приветствуют прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией в переговорах, и поддерживают продолжение диалога.
Как сообщает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"Мы приветствуем прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией в переговорах, и поддерживаем продолжение диалога. Долгосрочное соглашение станет основой для открытия возможностей как для стран, так и для региона", - отметил Джейк Салливан.
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