Пройдет финальный раунд переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут финальный раунд переговоров в США с участием госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Госдепартамент США.

"Госсекретарь Блинкен будет участвовать в заключительном заседании двусторонних переговоров по мирному соглашению с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Основной темой переговоров является мирное соглашение.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате.