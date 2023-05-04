Госдеп верит в прорыв в переговорах между Азербайджаном и Арменией

США очень рады принять министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Институте дипломатической службы для участия в очень важных обсуждениях мирного соглашения.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге сказал заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в ответ на вопрос журналиста о третьем дне встречи между министрами двух стран.

"Мы верим, что мир между этими двумя странами возможен", - сказал он.

Как отметил Патель, прямой диалог посредством дипломатии является неотъемлемым путем продвижения вперед.

"И именно поэтому мы очень рады принять министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Институте дипломатической службы для участия в этих очень важных дискуссиях. Как я уже сказал, секретарь и другие сотрудники департамента были глубоко вовлечены в этот вопрос, и мы будем с нетерпением ждать возможности внимательно наблюдать за процессом", - сказал он.

Напомним, что переговоры между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Вашингтоне начались 1 мая в формате трехсторонней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате.