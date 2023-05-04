https://news.day.az/politics/1561421.html Пограничный пункт в Лачине включен в перечень пунктов пропуска через госграницу Азербайджана
Пограничный пункт в Лачине включен в перечень пунктов пропуска через госграницу Азербайджана
Внесено изменение в "Количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения".
Как сообщает в четверг Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.
Согласно изменению, в этот перечень включен пункт пропуска через государственную границу в Лачинском районе (близ села Малхалаф) между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.
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