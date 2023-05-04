Пограничный пункт в Лачине включен в перечень пунктов пропуска через госграницу Азербайджана

Внесено изменение в "Количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения".

Как сообщает в четверг Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

Согласно изменению, в этот перечень включен пункт пропуска через государственную границу в Лачинском районе (близ села Малхалаф) между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.