Решимость Баку за столом переговоров и исторический шанс для Еревана

Автор: Эльвин Сахаватоглы

На прошедшей в Шуше международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" Президент Ильхам Алиев озвучил важные месседжи о Карабахе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Глава государства сначала коснулся неконструктивной позиции Армении в отношении мирного соглашения.

"Мы отправили им четыре копии, четыре новых варианта проекта мирного соглашения. Они возвращают со своими замечаниями. Мы более 40 дней ждали последних комментариев, которые получили всего неделю назад, прямо перед встречей в Вашингтоне, так как они понимают, что без этого вашингтонская встреча будет абсолютно бесполезной. Но в этих комментариях мы вновь увидели территориальные претензии к Азербайджану. Во время моих многочисленных бесед с официальными лицами США и ЕС для Армении, для международных игроков было абсолютно понятно, что двухвекторного подхода быть не должно. Первое - это нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном и второе - это связи между азербайджанским правительством и армянской общиной Карабаха. Поэтому любая попытка включить так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику", которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна", - сказал глава государства.

Из выступления Президента Ильхама Алиева видно, что Азербайджан демонстрирует конкретную и принципиальную позицию в отношении Карабаха на всех площадках - будь то Сочи, Брюссель, или Прага.

Принципиальная позиция Азербайджана основана на невключении вопроса Карабаха в мирное соглашение. То есть Баку считает Карабах внутренним вопросом и хочет сам решить оставшиеся нерешенные вопросы.

Конечно, такая позиция Азербайджана может привести к полному урегулированию оставшихся недопониманий по Карабаху. При этом в регионе воцарится долгосрочный мир.

Что же будет, если пункт о Карабахе будет включен в мирное соглашение?

1. В первую очередь Армения начнет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана под предлогом защиты прав и безопасности карабахских армян. В процессе вмешательства во внутренние дела Азербайджана официальный Иреван обосновывает пункт "Карабах" в мирном соглашении и официально реализует территориальные претензии;

2. Азербайджан гарантирует защиту и безопасность прав карабахских армян. Они будут иметь те же права, что и граждане Азербайджана. Но если пункт, касающийся Карабаха, который является внутренним делом Азербайджана, будет включен в мирное соглашение, то в процессе резко возрастет вмешательство держав, желающих влиять на регион, наряду с Арменией. Ереван и стоящие за ним силы будут использовать пункт "Карабах" в мирном соглашении, чтобы потребовать дополнительных прав для проживающих в регионе армян. Это может привести к затягиванию процессов вокруг Карабаха на неопределенный срок и возникновению новых проблем безопасности.

Азербайджан не хочет, чтобы регион превратился в эпицентр геополитической битвы, а процессы вокруг Карабаха затянулись. По этой причине, как и за переговорным столом в Сочи, Брюсселе и Праге, на встрече в Вашингтоне Азербайджан демонстрирует принципиальную позицию.

В дни вашингтонской встречи Президент Ильхам Алиев также отметил как будут протекать процессы, если Армения не проявит конструктивную позицию.

Как отметил Президент Азербайджана, если переговоры не будут конструктивными, мы не планируем прибегать к каким-либо другим мерам, кроме дипломатических.

"Мы надеемся, что они проявят конструктивность. Если нет, что ж, мы не планируем предпринимать никаких других мер, кроме дипломатических. С нас этого достаточно. Поэтому не будет никакого мира, никаких коммуникаций, и они снова будут изолированы. И им придется искать место для себя в этой новой геополитической конфигурации. Так как изменилась вся геополитическая ситуация не только в регионе, но и во всем мире. У нас уже есть свое место, которое очень стабильно и которое становится все более и более прочным. Но для них это будет большой вызов. Надеюсь, переговоры в Вашингтоне ознаменуются если не конкретными результатами, то хотя бы признаками прогресса", - заявил глава государства.

Как видно, Азербайджан демонстрирует принципиальную позицию в вопросе открытия коммуникаций помимо карабахского вопроса. То есть путь к открытию коммуникаций и мирному соглашению в целом проходит через позицию Армении по Карабаху. Пока Армения продолжает предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, коммуникации открываться не будут.

Какая же сторона будет в проигрыше?

Конечно, армянская сторона.

Из заявлений Президента Ильхама Алиева видно, что неоткрытие коммуникаций с Арменией не создает для Азербайджана никаких экономических и политических ограничений. Потому что Азербайджан является одной из основных стран-участниц в энергетических и транспортных проектах между Востоком и Западом, Севером и Югом, а также имеет в них большую долю.

А положение Армении известно.

Если Ереван откажется от своих территориальных претензий к Азербайджану, то получит определенную долю в энергетических и транспортных проектах, реализованных за последние 30 лет. В прошедший период Армения предпочла быть страной-тупиком и была исключена из международных проектов.

Но новые реалии, возникшие после Второй карабахской войны, могут создать для Армении возможность участия в энергетических и транспортных проектах, которые будут реализованы в ближайшие годы.

Конечно, если Армения не подпишет мирный договор с Азербайджаном, она не будет иметь никакого участия в планируемых к реализации проектах. По этой причине любое соглашение, достигнутое на встрече в Вашингтоне, жизненно важно с точки зрения открытия коммуникаций для Армении.