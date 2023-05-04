Очередная провокация Франции против Азербайджана

Франция продолжает продвигать деструктивную и провокационную политику на Южном Кавказе, передает Day.Az

Президент Совета французского региона О-де-Франс Ксавье Бертран подписал декларацию с несуществющим образованием "арцахом" и выразил свою поддержку незаконным бандитским формированиям.

В своей публикации в Твиттере Бертран выразил свою поддержку несуществющеему образованию.

Таким образом, это ознаменовало очередную инициативу Франции, направленную на подрыв международных права и норм.