https://news.day.az/politics/1561505.html Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворцами
Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, генерал-полковника Александра Ленцова.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на встрече была обсуждена оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе, где временно размещены российские миротворцы.
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