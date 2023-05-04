Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворцами

4 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, генерал-полковника Александра Ленцова.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на встрече была обсуждена оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе, где временно размещены российские миротворцы.