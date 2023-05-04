https://news.day.az/politics/1561529.html Халаф Халафов совершил рабочий визит в Словению - ФОТО
Халаф Халафов совершил рабочий визит в Словению - ФОТО
3 мая начался рабочий визит заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова в Республику Словения.
Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках визита состоялся очередной этап политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Словения. В ходе консультаций словенскую сторону представила делегация во главе с государственным секретарем по политическим вопросам, экономической дипломатии и сотрудничеству в области развития Самуэлем Жбогаром.
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