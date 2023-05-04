https://news.day.az/politics/1561571.html Начался основной этап международных тактико-летных учений "Анатолийский орел-2023" - ФОТО - ВИДЕО
Начался основной этап международных тактико-летных учений "Анатолийский орел-2023" - ФОТО - ВИДЕО
В турецком городе Конья начался основной этап международных тактико - летных учений "Анатолийский орел-2023", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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