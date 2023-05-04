МИД Азербайджана ответил на претензии Никола Пашиняна

Бессмысленные обвинения, неоднократно высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления 4 мая на совместной с премьер-министром Чешской Республики пресс-конференции в связи с созданием нашей страной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, а также якобы "обострением Азербайджаном ситуации на границе с Арменией", "созданием гуманитарного кризиса" в Карабахском регионе, категорически неприемлемы.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.

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