https://news.day.az/politics/1561580.html МИД Азербайджана ответил на претензии Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на претензии Никола Пашиняна
Бессмысленные обвинения, неоднократно высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления 4 мая на совместной с премьер-министром Чешской Республики пресс-конференции в связи с созданием нашей страной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, а также якобы "обострением Азербайджаном ситуации на границе с Арменией", "созданием гуманитарного кризиса" в Карабахском регионе, категорически неприемлемы.
Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.
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