В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа по модернизации азербайджанской армии, в том числе по созданию малой модели турецкой армии.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

В связи с этим делегация во главе с начальником юридического управления министерства обороны полковником юстиции Эльчином Алиевым совершила рабочий визит в Турецкую Республику.

Делегация встретилась в Анкаре с начальником юридической службы министерства национальной обороны Турецкой Республики генерал-майором Эсатом Махмутом Йылмазом.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам изучения военного законодательства Турецкой Республики, планирования совместной работы в этом направлении, нормам международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов и по другим вопросам.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано совместное фото на память.

В рамках визита азербайджанская делегация также приняла участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.