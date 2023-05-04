В США начался финальный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении
В США начался финальный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении.
Об этом сказал в четверг Day.Az глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, на данный момент встреча проходит в двустороннем формате.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также будет участвовать в переговорах.
Встреча проходит в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца.
Основной темой переговоров является мирное соглашение.
Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате.
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