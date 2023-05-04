https://news.day.az/politics/1561611.html Сахиба Гафарова совершила рабочий визит в Великобританию
Сахиба Гафарова совершила рабочий визит в Великобританию
Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 4 мая совершила рабочий визит в Великобританию для участия в церемонии коронации короля Карла III.
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
В Лондонском международном аэропорту "Лутон" главу азербайджанского парламента встречали представитель Короля Рут Белл, представитель министерства иностранных дел Соединенного Королевства Ник Картер, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Элин Сулейманов и другие официальные лица.
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