https://news.day.az/politics/1561617.html Баку выразил соболезнования Пакистану - в связи с вооруженным инцидентом
Баку выразил соболезнования Пакистану - в связи с вооруженным инцидентом
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с вооруженным инцидентом в школе в городе Куррам.
Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.
"Новости о стрельбе в школе в Курраме потрясли и глубоко огорчили нас. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наша солидарность и поддержка с братской и дружественной Исламской Республикой Пакистан", - говорится в публикации.
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