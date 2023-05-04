Блинкен подвел итоги встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен подвел итоги встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

Встреча прошла в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца.

Основной темой переговоров является мирное соглашение.

Он отметил, что достигнут прогресс в переговорах, и что мирное соглашение между двумя странами достижимо.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате.