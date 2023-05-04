Достигнут ощутимый прогресс в переговорах между главами МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в США.

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