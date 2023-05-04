Гордость национал-предателя: о позе Никола Пашиняна и позиции Чехии

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления 4 мая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чешской Республики сделал откровенно лживые и манипулятивные заявления в связи с созданием Азербайджаном пограничного пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, а также якобы обострением со стороны Азербайджана ситуации на границе с Арменией, созданием гуманитарного кризиса в Карабахском регионе.

Но от него, по большому счету, ничего иного и ждать не стоило. В том числе и потому, что именно он, обращаясь к оппозиции в ходе правительственного часа в парламенте, предельно позорно прокомментировал обвинения в свой адрес.

"Меня так часто называли предателем, что я попросту перестал бояться подобных обвинений. И это ваша ошибка. Не нужно было столько об этом говорить. Хорошо это или плохо, но теперь это так", - сказал Пашинян.

То есть, перед нами человек, который не видит ничего зазорного в статусе национал-предателя. До такой степени, что не боится этого статуса, почти гордится им, при этом пытаясь представить дело таки странным образом, будто стыдиться нужно всем подряд, но только не ему. Поразительно? Не думаю. Потому что мы не раз уже были, и уверен, еще не раз будем, свидетелями поразительных "самооговоров" со стороны Пашиняна.

Это ведь именно он когда-то орал в центре Еревана, что "Карабах-это Армения и точка", а теперь утверждает, что готов признать территориальную целостность Азербайджана. Ясное дело, что такая "корреляция позы" Никола Воваевича произошла не по его доброй воле, а вследствие исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне, которую сам армянский премьер-министр приближал, как только мог, явно рассчитывая на совсем иное развитие событий.

И вот сейчас он, провокатор проигранной им же войны, гордо носящий звание национал-предателя, попытался мелко жульничать в присутствии премьер-министра Чехии Петра Фиалы. Для этого был предварительно проинструктирован армянский журналист, задавший провокационный вопрос о том, возможно ли введение санкций против руководства Азербайджана.

Тут сразу стоит напомнить, про недавнюю публикацию в издании The New York Times, журналисты которого пишут, что в конце марта 2023 года чиновники США и Евросоюза обменялись информацией о "запрещенных технологиях на миллионы долларов, которые проникают сквозь щели их оборонных систем на территорию России". Они отметили, что их компоненты попадают в Россию, в частности, через Армению.

Кроме того, в одном из документов независимой группы Conflict Armament Research, исследующей российское оружие, содержится информация о том, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию. В Чехии, которая поддерживает Украину, не могут не знать всех этих цифр.

Соответственно, вопрос о том, против кого нужно вводить санкции, просто неуместен. Тем более, что Азербайджан установил ППП на своей части границы. Что же касается "гуманитарного кризиса", то это привычная ложь армянской стороны, к которой она прибегает ради оправдания совершенно нелепой ситуации, при которой на территории нашей страны почти три десятилетия проживает несколько тысяч носителей паспортов Армении, то есть иного государства.

Уверен, что в Чехии с таким положением вещей никто бы мириться не стал. Тем более, что именно в Праге, где осенью прошлого года состоялся первый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), в рамках которого имела место известная четырехсторонняя встреча, когда Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район. Впрочем, помнить нужно не только об этом.

Как известно, Чешская Республика в связи с армяно-азербайджанским конфликтом всегда заявляла о том, что признает территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах и последовательно подтверждает эту позицию. МИД Чехии регулярно осуждал так называемые "выборы", что проходили в узком кругу карабахских сепаратистов.

Наконец, парламент Чехии принял резолюцию, осуждающую Армению за совершение преступления против человечности (19 февраля 2013). Чешский парламент стал первым законодательным органом в Европейском Союзе, осудившим Армению за совершение преступления против человечества в Ходжалы. Такая вот история, которую нужно помнить. Какие бы провокационные заявления не делал Никол Пашинян, гордо носящий звание национал-предателя своей страны.