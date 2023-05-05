https://news.day.az/politics/1561627.html Завершился очередной раунд двусторонних переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении - ФОТО
Завершился очередной раунд двусторонних переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении - ФОТО
В США завершился очередной раунд двусторонних переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении.
Об сообщает МИД Азербайджана на своей странице в Twitter, передает Day.Az.
"В Арлингтоне завершился очередной раунд двусторонних переговоров между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со сторонами и провел заключительное заседание", - отметили в министерстве.
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