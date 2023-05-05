В США завершился очередной раунд двусторонних переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении.

Об сообщает МИД Азербайджана на своей странице в Twitter, передает Day.Az.

"В Арлингтоне завершился очередной раунд двусторонних переговоров между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со сторонами и провел заключительное заседание", - отметили в министерстве.