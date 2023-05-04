Евросоюз заинтересован укреплять сотрудничество с Азербайджаном

3 мая 2023 года в городе Брюссель состоялось Четвертое заседание Диалога по безопасности ЕС-Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЕС, мероприятие прошло под сопредседательством заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Энрике Мора и помощника Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Участники заседания обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной безопасности и роль ЕС в поддержании мира и стабильности в регионе.

Также была проведена конструктивная дискуссия по вопросам, представляющим взаимный интерес, в области внешней политики, безопасности и возможного будущего сотрудничества, в том числе по борьбе с киберугрозами и гибридными угрозами, борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом, а также по космической деятельности. Также была отмечена роль Азербайджана как надежного энергетического партнера.

"В ходе нашего четвертого Диалога по вопросам безопасности между Евросоюзом и Азербайджаном, ЕС подтвердил свою заинтересованность в укреплении сотрудничества по вопросам внешней политики и политики безопасности, а также показал готовность работать на благо мира, безопасности и стабильности, особенно в нынешних сложных международных условиях. Евросоюз руководствуется целью внести свой вклад в построение стабильности и мира на Южном Кавказе. Ключевой интерес заключается в том, чтобы нормализация отношений между Азербаджаном и Арменией продвигалась вперед. Брюссель готов поддержать мирный процесс, в том числе в трехстороннем брюссельском формате при содействии президента Европейского совета Шарля Мишеля", - заявил Энрике Мора.

В свою очередь Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджанская Республика является надежным партнером ЕС в регионе.

"Азербайджан вносит значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, глобальные усилия по борьбе с терроризмом, радикализмом, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, а также активно способствует миру и стабильности в регионе", - сказал он.

Гаджиев напомнил, что в настоящее время Азербайджан проводит беспрецедентную реконструкцию и гуманитарное разминирование на своих территориях: "Мы высоко ценим финансовую поддержку ЕС в области разминирования. Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета. Азербайджан поддерживает инициативы по нормализации отношений с Арменией, в том числе брюссельский мирный процесс при содействии президента Европейского совета Шарля Мишеля".

В завершение встречи представители ЕС и Азербайджана договорились продолжить регулярный обмен мнениями по актуальным для них и для всего региона вопросам. Была достигнута договоренность продолжить работу над возникающими проблемами.