Азербайджан как ключевое звено евразийской интеграции

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Влияние геополитических изменений в мире на глобальные цепочки поставок стало необратимым. Чтобы избежать серьезных сбоев, крупнейшие игроки в Евразии начали искать новые пути поставок вместо традиционных маршрутов. В связи с этим многие из них обратились к Азербайджану. И сегодня стратегия Президента Ильхама Алиева по развитию транзита в очередной раз доказала свою исключительность.

Маршруты через Азербайджан сейчас более привлекательны, чем когда-либо, поскольку страна создает все условия для обеспечения безопасного транзита в кратчайшие сроки. Современная железнодорожная, автомобильная и морская транспортная инфраструктура Азербайджана способствует экономии денег и времени. Неудивительно, что за последний год объем транзита грузов через Азербайджан увеличился более чем на 75 процентов.

Экономики Центральной Азии уже давно наладили прочное сотрудничество с Азербайджаном, особенно в том, что касается установления стабильных транзитных маршрутов через Каспий. Сейчас страны региона еще активнее используют инфраструктуру Азербайджана. Например, совсем недавно Казахстан достиг соглашения с SOCAR о поставке 1,5 миллиона тонн по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2023 году. После этой сделки поставки казахстанской нефти через Азербайджан выросли в разы до 163 436 тонн в первом квартале 2023 года с 28 875 тонн за аналогичный период 2022 года. В настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем наращивании этих объемов.

Более того, Азербайджан также является транзитным пунктом для экспорта урана из Казахстана в Европу. Поскольку Центральная Азия - один из крупнейших в мире регионов по запасам урана и стремится расширять добычу и переработку этого ресурса, а несколько европейских стран сейчас стремятся возобновить развитие своей атомной энергетики, Азербайджан в этом ключе играет решающую роль с точки зрения обеспечения стабильных и безопасных путей поставок.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, выступая 3 мая в Шуше на 4-й международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", сегодня интерес стран Центральной Азии к использованию азербайджанской инфраструктуры растёт.

"Центральная Азия и Азербайджан в будущем будут более интегрированы. Потому что, конечно, сегодня прежде всего вопросы транспортной безопасности и доступа на экспортные рынки приобретают большую важность для стран Центральной Азии, чем когда-либо. И ясно почему. А тут есть дружественная страна с современной транспортной инфраструктурой, включая железные дороги, морские порты, крупнейший флот на Каспии и кстати, растущее количество судов на Чёрном море", - сказал глава государства.

Находясь на пересечении основных транспортных маршрутов континента, таких как Средний коридор, коридор Север-Юг и, потенциально, инициативы "Один пояс и один путь", Азербайджан продолжит играть существенную роль в их актуальности и внесет большой вклад в их развитие.

Здесь проект Зангезурского коридора станет одним из решающих элементов для успешного развития этих маршрутов. Поскольку этот маршрут может быть частью "Одного пояса и одного пути", а также коридора Север-Юг, потенциал этого проекта расширяется с регионального до глобального.

"Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но я думаю и в мировом масштабе, так как мы ожидаем роста количества грузов, роста объемов грузов. Чем больше у нас дорог, тем лучше. Что касается нас, то в следующем году мы завершим строительство железной дороги, которая была разобрана во время оккупации. Она была распродана на рынке армянами. Она протягивалась от Физули до Зангилана, почти до армянской границы и на 40 с чем-то километров вглубь армянской территории. Если её построить заново, то это будет, конечно, проект международного уровня", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Что касается развития Среднего коридора, то Азербайджан в настоящее время инвестирует дополнительные средства в расширение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии, уже выделив около 140 миллионов долларов на расширение пропускной способности этого маршрута до 5 миллионов тонн по железной дороге. Ожидается, что эти показатели будут достигнуты примерно через год.

"В то же время мы активно оцениваем будущее сотрудничество в рамках потенциала существующих и планируемых морских портов Грузии. Не хочу что-то говорить до того, как будут достигнуты какие-то результаты, но мы оцениваем серьезно. Мы видим большой потенциал, потому что можем прогнозировать огромный грузопоток по Среднему коридору через Каспий и далее к грузинским морским портам, через Грузию в Турцию, в Карс и так далее. Это нынешняя реальность", - отметил глава государства.

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад Азербайджан признан важным транспортно-логистическим узлом региона. Международные транспортные коридоры, проходящие по территории страны, имеют большое преимущество как с точки зрения расстояния, так и времени. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской торговый порт еще больше расширяют возможности в этом отношении. В то же время эти возможности увеличивают объем транзитных грузов.

Недавняя геополитическая неопределенность привела к значительным изменениям в сфере транспорта и логистики. Вот тут Азербайджан и пришел на помощь. Вложив миллиарды долларов в транспортную инфраструктуру за последние 30 лет, Азербайджан создал новые возможности для стран региона в целом. Благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, сегодня все обращаются к Азербайджану из-за эффективности и удобства маршрутов, предоставляемых страной.