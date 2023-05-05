Эрдоган выступил со словами поддержки в адрес Азербайджана

Мы поддерживаем наших братьев в освобожденном после 30 лет оккупации Карабахе всеми возможными средствами.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил, что Турция своей политической, дипломатической и военной мощью наносит решительные удары по террористическим организациям, в том числе в Ливии и Сирии.

"Несмотря на то, что наша страна является геополитическим центром трех континентов, на протяжении многих лет она управляется одновекторным внешнеполитическим курсом. Благодаря усилиям наших дипломатов у нас имеется уверенный, инициативный и гуманный внешнеполитический курс", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что сегодня Турция - одна из пяти стран мира с самыми широкими дипломатическими связями. Число дипмиссий страны по всему миру выросло со 163 до 260.

"Мы не позволим кому-либо влиять на нашу внутреннюю политику и вмешиваться в нашу национальную волю", - сказал он.

Президент Турции выразил уверенность, что страна достигнет еще больших дипломатических успехов.